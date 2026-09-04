Gazeteci Hakan Tosun anmasında 22 Eylül duruşmasına çağrı

10 Ekim 2025'te Esenyurt'ta sokak ortasında saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, ölümünün 11'inci ayında ailesi ve arkadaşlarının düzenlediği anmayla hatırlandı. Anmada, 22 Eylül'de görülecek dava için adalet çağrısı yapıldı.

Maltepe'deki Mimarlar Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen anmaya Hakan Tosun'un ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Anmada Tosun'un yaptığı röportajlar ve çektiği belgesellerden oluşan sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Salona, “Hakan’ın sözü şiirde, izi kadrajda, mücadelesi bizimle” yazılı pankart asıldı. Anmada ayrıca 22 Eylül'de görülecek duruşmaya çağrı yapan broşürler dağıtıldı.

Açılış konuşmasında Tosun'un ölümünün üzerinden 11 ay geçmesine rağmen adalet mücadelesinin sürdüğü belirtildi. Katılımcılar, cezasızlık politikalarının devam ettiğini savunarak 22 Eylül'deki duruşmaya katılımın önemine dikkat çekti.