Gazeteci Hakan Tosun darbedilerek öldürülmüştü: Karar duruşması bugün görülecek

10 Ekim 2025'te İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun, 13 Ekim'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Tosun’un hastaneye kaldırıldıktan sonra 27 saat boyunca ailesine haber verilmemesi tepki çekmişti.

Tosun’un öldürülmesine ilişkin davada İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mütalaada tutuklu yargılanan sanıklar 19 yaşındaki A.M. ile 25 yaşındaki A.Ş.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

On bir sayfalık iddianamede savcılık, iki sanığın "fikir ve eylem birliği içinde" ve "öldürme kastı" ile Tosun'a saldırdıklarını savundu.

Duruşma bugün saat 14.00’te Bakırköy Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi adliye önünde yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulunuldu.