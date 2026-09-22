Gazeteci Hakan Tosun davasında karar çıkmadı: Duruşma ertelendi

10 Ekim 2025'te İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun, 13 Ekim'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Tosun’un hastaneye kaldırıldıktan sonra 27 saat boyunca ailesine haber verilmemesi tepki çekmişti.

SAVCILIKTAN İKİ SANIK İÇİN MÜEBBET TALEBİ

Tosun’un öldürülmesine ilişkin davada İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mütalaada tutuklu yargılanan sanıklar 19 yaşındaki A.M. ile 25 yaşındaki A.Ş.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

On bir sayfalık iddianamede savcılık, iki sanığın "fikir ve eylem birliği içinde" ve "öldürme kastı" ile Tosun'a saldırdıklarını savundu.

Duruşma bugün saat 14.00’te Bakırköy Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi adliye önünde yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulunuldu.

AVUKATLARDAN “ÜÇÜNCÜ KİŞİ DE YARGILANSIN” TALEBİ

Tosun’un avukatları ve yakınları kamera kayıtlarında sanıkları motorsikleti ile olay yerine getirdiği ve götürdüğü görülen Yusuf Özakdağ’ın da başından beri sanıklar ile hareket ettiğini ve dosyada “kasten adam öldürmeye yardım” suçundan yargılanması gerektiğini savunuyor. Özakdağ dosyada tanık olarak yer alıyor.

ADLİYE ÖNÜNDE HAKAN TOSUN İÇİN ADALET ÇAĞRISI

Duruşma öncesi adliye önünde yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu ülkenin yedi iklim toprağında emeği olan; hiçbir maddi karşılık beklemeden vatanı, toprağı, doğası, emeği, tüm canlıların ve mazlumların yaşam hakkı için sırtında kamerasıyla dağ dağ, köy köy, şehir şehir yol alan derviş yürekli bir gazeteci bu ülkede göz göre göre katledildi.

Hakan hayatı boyunca kamerasını gerçeğe çevirdi. Yaşam alanları için direnenlerin, doğasını ve toprağını savunanların, sesi duyulmayanların yanında oldu. Kamerası onun yalnızca mesleği değil, gerçeğe karşı sorumluluğuydu” ifadeleri kullanıldı.

“GÖRÜNTÜLERDE BİR KİŞİ DAHA VAR”

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edilen gazeteci Pınar Gayıp’ın okuduğu açıklamada adalet sağlanana kadar davanın takip edileceği vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

“Bugün iki sanık tutuklu. Savcılık, iki sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep ediyor. Ancak görüntülerde bir kişi daha var: Motosikletli üçüncü kişi. Kamera kayıtlarında sanıkların yanında olduğu ve onlarla birlikte hareket ettiği görülen bu kişi bugün hâlâ sanık değil; dosyada tanık sıfatıyla yer alıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Motosikletli üçüncü kişinin de sanık olarak yargılanmasını istiyoruz. Görüntüler ortadadır. Bu dosyada gerçeğin bir bölümü görülüp diğer bölümü görmezden gelinemez.

Hakan’ın bulunması, olayın aydınlatılması ve gerekli işlemlerin zamanında yerine getirilmesi sürecinde görevini yerine getirmeyen, ihmali bulunan kamu görevlileri varsa onlar da hukuk önünde hesap vermelidir.”

Yeni Parti İstanbul milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili Sera Kadıgil de basın açıklamasına katılarak duruşmayı izledi.

Duruşmada savunma yapan Hakan Tosun’un avukatları, haksız tahrik koşullarının oluşmadığını, öldürme kastıyla hareket edildiğini belirtti. Mahkeme başkanı, savunmalar devam ederken sanık avukatlarının mazeret sunarak duruşmaya katılmaması sebebiyle bu duruşmada karar verilmeyeceğini söyledi.

DURUŞMADAN KARAR ÇIKMADI: DAVA ERTELENDİ

Bu duruşmada karar çıkacağı belirtilmişti ancak Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarının mazeret sunarak duruşmaya katılmaması sebebiyle bu duruşmada karar verilmeyeceğini söyledi.

Sanıklara bir sonraki celsede avukatları hazır bulunmazsa CMK'dan avukat atayacağını söyleyen mahkeme başkanı bir sonraki duruşmayı 7 Ekim saat 10.30'a erteledi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi.