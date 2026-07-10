Gazeteci Hazar Dost’tan gözaltında işkence için suç duyurusu

Gazeteci Hazar Dost, 2018 yılında katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek 6 Temmuz'da gözaltına alındı. Ertesi gün Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılığa ifade veren Dost, ardından serbest bırakıldı. Gözaltı sürecinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirten Dost'un avukatları, sorumlu polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, hukuka aykırı gözaltı, darp, düzenli kullandığı ilaçların verilmemesi ve serbest bırakılmadan önce zorunlu sağlık kontrolünün yaptırılmaması gibi iddialara yer verildi.

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Dost, bir manavdan alışveriş yaptığı sırada hukuka aykırı şekilde kullanılan yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Gözaltı boyunca tuvalete gitmesine izin verilmediğini, düzenli ilaçlarının verilmediğini, polis aracında hakaret ve küfüre maruz kaldığını, adliye nezarethanesine götürülürken ise fiziksel şiddet uygulandığını ifade etti.

“GÖZALTI İŞLEMİ RESMİ KAYITLARDAKİ GİBİ OLMADI”

Suç duyurusu dilekçesinde de gözaltı işleminin resmi kayıtlarda yer aldığı şekilde gerçekleşmediği belirtildi. Buna göre Dost, 6 Temmuz günü Şişli Kurtuluş Caddesi'ndeki bir manavda alışveriş yaptığı sırada yüz tanıma sistemi aracılığıyla tespit edilerek dört ayrı polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Ancak resmi tutanakta, cadde üzerinde "şüpheli görülerek durdurulduğu" ve yapılan GBT sorgusunda arandığının tespit edildiği bilgisine yer verildiği aktarıldı. Avukatlar, bu sebeple görevliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçunun oluştuğunu belirterek iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları ile MOBESE görüntülerinin incelenmesini talep etti.

Dilekçede ayrıca, gözaltı öncesinde Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen adli muayene raporunda Dost'un vücudunda yeni oluşmuş darp veya cebir izine rastlanmadığının kayıt altına alındığı belirtildi. Bu raporun, gözaltı öncesinde herhangi bir fiziksel yaralanmasının bulunmadığını gösterdiği ifade edildi.

Başvuruda, Feriköy Polis Merkezi'nde tutulduğu sırada Dost'un saatlerce tuvalete gitmesine izin verilmediği, bu nedenle pet şişeye tuvaletini yapmak zorunda bırakıldığı öne sürüldü. Düzenli kullandığı ilaçların ise defalarca talep edilmesine rağmen verilmediği, bunun sağlık hakkının ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi.

“AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ”

Dilekçeye göre, 7 Temmuz sabahı adliyeye sevki sırasında Dost ailesinin gözü önünde darbedildi. Polis aracında hakaret ve küfüre maruz kaldığı, adliye nezarethanesine alınırken ise bir polis memurunun kolunu bükerek zorla içeri sokmaya çalıştığı, karşı koymasının ardından yüzüne, koluna ve üst bedenine vurulduğu iddia edildi. Avukatlar, bu iddiaların adliye nezarethanesindeki güvenlik kamerası görüntüleriyle doğrulanabileceğini belirterek kayıtların incelenmesini istedi.

Başvuruda ayrıca, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği uyarınca zorunlu olmasına rağmen Dost'un serbest bırakılmadan önce sağlık kontrolünden geçirilmediği belirtildi. Avukatlar, bunun gözaltı sırasında oluştuğu öne sürülen yaralanmaların resmi kayıtlara geçmesini engellemeye yönelik bir "delil karartma" girişimi olduğunu savundu.

Dilekçede, Dost'un serbest bırakıldıktan sonra kendi imkânlarıyla sağlık kuruluşuna giderek adli muayene yaptırdığı aktarıldı. 7 Temmuz tarihli raporda sol dirseğinde deri sıyrığı, boynunda darbe bulgusu, sağ ayak başparmağında hassasiyet ve yüz bölgesinde darbe izleri tespit edildiği belirtildi.

Avukatlar, gözaltına alınmadan önce düzenlenen "sağlam" raporuyla serbest bırakıldıktan sonra alınan adli rapor arasındaki farkın, yaralanmaların gözaltı sürecinde meydana geldiğini gösteren önemli bir delil olduğunu belirterek sorumlu polisler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.