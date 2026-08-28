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Gazeteci İsmail Saymaz’dan sürpriz ayrılık: Halk TV’ye veda ediyor

Gazeteci İsmail Saymaz’dan sürpriz ayrılık: Halk TV’ye veda ediyor

28.08.2026 10:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gazeteci İsmail Saymaz’dan sürpriz ayrılık: Halk TV’ye veda ediyor

Gazeteci İsmail Saymaz, iki yıldır görev yaptığı Halk TV’den ay sonunda ayrılacağını açıkladı. Saymaz, “Yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağım” diyerek çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti.
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Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’den ayrılık kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İki yıldır kanalda görev yapan Saymaz, bu ay sonu itibarıyla Halk TV’den ayrılacağını ve yeni yayın döneminde ekranlarda olmayacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıldır çalıştığım Halk TV’den bu ay sonu itibariyle ayrılıyorum.

Yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağım.

Halk TV’nin sahibi sayın Cafer Mahiroğlu, yayın yönetmenlerimiz Suat Toktaş ve Bengü Şap Babaeker, program ortaklarım Ebru Baki ve İbrahim Kahveci başta olmak üzere bütün Halk TV ekibine ve değerli izleyicilerine teşekkür ederim.

Sevgi, selam ve hürmetlerimle."

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