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Gazeteci Nasuh Bektaş ve Fırat Fıstık'a erişim engeli

Gazeteci Nasuh Bektaş ve Fırat Fıstık'a erişim engeli

20.08.2026 18:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gazeteci Nasuh Bektaş ve Fırat Fıstık'a erişim engeli

Engelli Web, gazeteciler Nasuh Bektaş ve Fırat Fıstık ile Mezopotamya Ajansı'nın X hesaplarının engellendiğini duyurdu. Hesaplar, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.
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Engelli Web, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle gazeteciler Bektaş ve Fıstık ile Mezopotamya Ajansı'nın X hesaplarının engellendiğini bildirdi.

Hesaplar, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

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