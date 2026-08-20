Gazeteci Nasuh Bektaş ve Fırat Fıstık'a erişim engeli

Engelli Web, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle gazeteciler Bektaş ve Fıstık ile Mezopotamya Ajansı'nın X hesaplarının engellendiğini bildirdi.
Hesaplar, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.
Gazeteciler Nasuh Bektaş ve Fırat Fıstık ile Mezopotamya Ajansı'nın X hesapları, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hesaplar, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı. pic.twitter.com/Ycr5kOtlMz— EngelliWeb (@engelliweb) August 20, 2026