Gazeteci Nasuh Bektaş ve Fırat Fıstık'a erişim engeli

Engelli Web, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle gazeteciler Bektaş ve Fıstık ile Mezopotamya Ajansı'nın X hesaplarının engellendiğini bildirdi.

Hesaplar, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.