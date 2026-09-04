Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı

Gazeteci Oya Lale Arslan, sosyal medya ve YouTube platformundaki yayın ve paylaşımları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Arslan'ın ikametinde arama yapıldığı ve dijital materyallere el konulduğu bildirildi.
TUTUKLANDI
Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Arslan hakkında tutuklama kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.
HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ
Gazeteci Oya Lale Arslan, YouTube kanalında gazeteci Erk Acarer'i konuk ettiği programın ardından sosyal medyada iktidara yakın kişi ve hesaplar tarafından hedef gösterilmişti.