Gazeteci Selahattin Günday'ın tutukluluğuna itiraz edildi: İnceleme yarın yapılacak

MİT yöneticisi Kâşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında adliyeye gelişine dair gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek 12 Eylül’de tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'ın avukatları bugün yeniden tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi. Günday’ın avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Ermaner ve Buse Şahin tarafından Silivri Sulh Ceza Hakimliğine sunulan 21 sayfalık dilekçede, tutukluluk halinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edilerek tahliye kararı verilmesi istendi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avukat Ersöz, “Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nden arandık. Gazeteci Selahattin Günday’ın (@sgunday) tutukluluk incelemesinin yarın saat 10’da yapılacağı bilgisi verildi. Müdafileri olarak biz de incelemede hazır olacağız. Bugün sunduğumuz tahliye talepli dilekçede, tutukluluk incelemesinin duruşma açılarak yapılmasını ve duruşmaya katılabilmemiz için en az 2 saat öncesinde tarafımıza bildirim yapılmasını talep etmiştik. Yarın ki incelemede, haksız ve hukuka aykırı şekilde özgürlüğü elinden alınmış olan Selahattin Günday’a özgürlüğünün iade edilmesi gerekiyor. 2011 senesindeki gazetecilik faaliyeti suçlama konusu yapılan Selahattin Günday, 15 Eylül tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Selahattin Günday (@sgunday) hakkında 01 Ekim 2026 tarihinde Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığımız tahliye talebi ne yazıkki soyut gerekçelerle reddedildi. Bu Karara yarın Silivri Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nde itiraz edeceğiz. Diğer yandan yarın yada en geç Cuma günü Selahattin Günday'ın -CMK 108 uyarınca- en fazla 30'ar günlük aralıklarla yapılması zorunlu olan "tutukluluk incelemesinin" de gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Bu konuda yarın Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne iletilmek üzere, soruşturma dosyasına bir tahliye dilekçesi daha sunacağız. Dilekçemizde, Selahattin Günday'a isnat edilen suçun hiçbir maddi dayanağının bulunmaması yanında, 2011 senesinde Kanunda düzenlenmeyen bir suçtan tutuklu olduğunu, herhalukarda bu isnadın zamanaşımına uğradığını, henüz 28 yaşında (2011 senesinde) genç bir adliye muhabiriyken "örgüt kurduğu" iddiasının ise gerçekdışı ve soyut bir isnattan ibaret olduğunu bir kez daha ifade edeceğiz. #ÖzgürlükHakkkı #BasınÖzgürlüğü— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) October 7, 2026