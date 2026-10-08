Gazeteci Selahattin Günday'ın tutukluluğuna itiraz edildi: İnceleme yarın yapılacak

MİT yöneticisi Kâşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında adliyeye gelişine dair gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek 12 Eylül’de tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'ın avukatları bugün yeniden tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi. Günday’ın avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Ermaner ve Buse Şahin tarafından Silivri Sulh Ceza Hakimliğine sunulan 21 sayfalık dilekçede, tutukluluk halinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edilerek tahliye kararı verilmesi istendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avukat Ersöz, “Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nden arandık. Gazeteci Selahattin Günday’ın (@sgunday) tutukluluk incelemesinin yarın saat 10’da yapılacağı bilgisi verildi. Müdafileri olarak biz de incelemede hazır olacağız. Bugün sunduğumuz tahliye talepli dilekçede, tutukluluk incelemesinin duruşma açılarak yapılmasını ve duruşmaya katılabilmemiz için en az 2 saat öncesinde tarafımıza bildirim yapılmasını talep etmiştik. Yarın ki incelemede, haksız ve hukuka aykırı şekilde özgürlüğü elinden alınmış olan Selahattin Günday’a özgürlüğünün iade edilmesi gerekiyor. 2011 senesindeki gazetecilik faaliyeti suçlama konusu yapılan Selahattin Günday, 15 Eylül tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor” ifadelerini kullandı.