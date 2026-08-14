Gazeteci Serdar Akinan Dang virüsüne yakalandığını açıkladı

Gazeteci Serdar Akinan, yaşadığı ağır halsizlik, yüksek ateş ve ses çatallaşması şikayetlerinin ardından Dang virüsüne (dang humması veya kemik kıran hastalığı) yakalandığını açıkladı.

Yurt dışında bulunduğu bölgede Aedes türü sivrisineğin ısırması sonucu virüsü kaptığını belirten Akinan, süreç içerisinde yaşadıklarını ve vasiyetini Youtube kanalından yaptığı yayınla takipçileriyle paylaştı.

Çatışmalı bölgelerde bulunduğunu, aracının tarandığını ve mayınlı arazilerden geçtiğini hatırlatan Akinan, hastanede yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Bunca tehlikeli ortamda bulundum, her tarafımdan belki yüzlerce mermi geçti… Ama bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi. Hastaneye gittiğimde doktor bunun Aedes sivrisineğinden bulaşan Dang virüsü olduğunu söyledi. İlacı olmadığını, sadece bol su içmem gerektiğini ve aspirin gibi kanı sulandıran ilaçların kanamaya yol açabileceğini belirttiler.”

YAKILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Hayatını kaybetmesi durumunda yakılmak (kremasyon) istediğini ve bunu ailesiyle de paylaştığını söyleyen Akinan, küllerinin serpilmesini istediği yerleri ve yapılmasını istediği anmayı detaylarıyla sıraladı.

Akinan, küllerinin ve kemik tospace parçalarının Karadeniz (Pokut Yaylası), Kızılırmak, Yeşilırmak, Dicle, Fırat, Tendürek Dağı, Ağrı Dağı, Ege’de Ovacık ve Bozburun (Adaboğazı) bölgelerine serpilmesini istediğini belirtti.

Küllerinden bir parçanın İstanbul Boğazı’na bırakılmasını isteyen Akinan, bir parçanın ise Zincirlikuyu Mezarlığı’nda babasının ve Çanakkale Gazisi dedesinin bulunduğu aile kabristanına serpilmesini istedi.

Akinan, yayınını izleyicilerine teşekkür ederek ve sağlık durumunun tekrar ağırlaşmaması temennisinde bulunarak sonlandırdı.