Gazeteci ve yazar Halit Kakınç hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve akademisyen Halit Kakınç hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), üyeleri arasında yer alan Kakınç'ın vefatının ardından yayımladığı mesajda ailesine ve basın camiasına başsağlığı diledi. Kakınç'ın cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yayımladığı mesajda, "Üyemiz Halit Kakınç'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak mesleğimize başarıyla hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

GAZETECİLİK VE AKADEMİYİ BİR ARADA YÜRÜTTÜ

1952 yılında Ankara'da doğan Halit Kakınç, Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde siyaset alanında yüksek lisans, uluslararası ilişkiler alanında doktora yaptı. 1974 yılında başladığı gazetecilik kariyerinde Yeni Ortam, Son Havadis, Tercüman, Meydan, Yeni Asır ve Oda TV'de haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı görevlerinde bulundu. Aynı zamanda akademisyen olarak görev yapan Kakınç, çok sayıda kitap kaleme aldı ve 2024 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.