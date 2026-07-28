Gazeteci Yavuz Oğhan, Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu

BirGün gazetesinin ortaya çıkardığı CHP üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran taşınmasına ilişkin basın açıklaması yapan kayyım Gürsel Tekin'in muhalif medyayı hedef alan açıklamalarının yankıları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Yavuz Oğhan, Gazete Pencere hakkında iddialarda bulunan ve "Birinci fatura 50 milyon, ikincisi 294 milyon, üçüncüsü 240 milyon lira. Elbette saldırıyla karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullanan Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Hüseyin Ersöz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Şikâyet konusu basın açıklamasında bahsettiği faturalardaki meblağların kasti olarak yanlış lanse edildiği, bunun yanında söz konusu faturada yazan meblağların hukuki sebebini de kamuoyunu manipüle etmek olarak edilerek müvekkilimizin hedef haline gelmesi amaçlandığı, söz konusu faturaların müvekkilimizin butlan kararı öncesi CHP İletişim Danışmanlığı görevini üstlenmesi kaynaklı almış olduğu bedele ilişkin faturalardan ibaret..."

Dilekçede, Gürsel Tekin hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "iftira" ve "alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası açılarak cezalandırılması talep edildi.