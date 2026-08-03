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'Gazeteciler gelsin' diyerek hastane çatısında intihara kalkıştı: 'Karpuz keselim' diyerek ikna ettiler

'Gazeteciler gelsin' diyerek hastane çatısında intihara kalkıştı: 'Karpuz keselim' diyerek ikna ettiler

3.08.2026 09:49:00
Güncellenme:
İHA
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'Gazeteciler gelsin' diyerek hastane çatısında intihara kalkıştı: 'Karpuz keselim' diyerek ikna ettiler

Hatay’ın Antakya ilçesinde tedavi gördüğü hastanenin çatısına çıkan A.Z., yakınları ve ekiplerin uzun süren çabası sonucu güvenli şekilde aşağı indirildi. Kontrol amacıyla yeniden hastanede tedavi altına alınan kişinin ikna edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir kişi, tedavi gördüğü hastanenin çatısına çıktı. Durumu fark eden yakınları ve görevliler, A.Z.’yi sakinleştirerek bulunduğu yerden güvenli biçimde indirdi.

YAKINLARI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’ndeki Gülderen Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

Tedavi gördüğü belirtilen A.Z.’nin hastanenin çatısına çıktığını fark eden yakınları ile ekipler, kendisini ikna etmek için çalışma başlattı.

A.Z.’nin gazetecilerin bölgeye gelmesini istediği belirtilirken, yakınlarından biri sohbet ederek ve birlikte karpuz yeme teklifinde bulunarak kendisini sakinleştirmeye çalıştı.

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GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİRİLDİ

Bir süre sonra ikna edilen A.Z., çatıdan güvenli şekilde indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kişi, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hastanenin servisine alındı.

 

İkna çalışmaları sırasında yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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