Gazeteciler haber yaptıkları için bugün hâlâ dava ve tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya: Mücadeleye devam!

Türkiye’de basın üzerindeki sansürün kaldırılmasının 118’inci yılı bugün. İkinci Meşrutiyet’in ilanının ardından 24 Temmuz 1908’de gazeteciler sansür memurlarını matbaalara sokmadı, gazeteler ertesi gün ilk kez sansür denetiminden geçmeden yayımlandı. Uzun yıllar “Basın Bayramı” olarak anılan 24 Temmuz, gözaltı, tutuklama, dava, erişim engeli ve ekonomik baskılar nedeniyle meslek örgütlerince artık “Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” olarak tanımlanıyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Nisan 2025-Nisan 2026 dönemini kapsayan Basın Özgürlüğü Raporu’na göre en az 53 gazeteci için soruşturma açıldı, 67 gözaltı uygulandı. 19 gazeteci tutuklandı, iki gazeteci için ev hapsi kararı verildi, 26 gazeteci ise imza ve yurtdışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine tabi tutuldu. Aynı dönemde 224 ceza davasında 300’ün üzerinde gazeteci yargılandı.

12 GAZETECİ TUTUKLU

TGS’nin 22 Temmuz 2026 tarihli güncel listesine göre gazetecilik faaliyetleri nedeniyle aralarında Merdan Yanardağ’ın da yer aldığı 12 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde. Sendika, listenin dava dosyaları incelenerek oluşturulduğunu belirtiyor. RTÜK’ün incelenen 21 kararında kanallara toplam 15 milyon 154 bin 715 lira idari para cezası uygulandı. Dijital alandaki sansür de genişledi. Rapora göre en az yedi internet sitesine erişim engeli getirildi, 41 haber içeriği URL bazında kaldırıldı, sekiz içerik silindi ve 21 X hesabı erişime kapatıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163’üncü sırada yer aldı. Türkiye, bir önceki yıl bulunduğu 159’uncu sıradan dört basamak geriledi.

Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl Cumhuriyet TV’nin yer aldığı Basın Özgürlüğü Ödülleri bugün sahiplerini bulacak.