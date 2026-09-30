Gazeteciler iklim krizine karşı bir araya geldi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), iklim krizinin artan etkilerini, medyadaki sorumlulukları, küresel iklim politikalarını, enerji dönüşümünü, ekonomik boyutları ve halk sağlığı üzerindeki yansımalarını ele almak amacıyla basın mensupları ile akademisyenlerin katılımıyla dün altı oturumdan oluşan kapsamlı bir konferans düzenledi.

Konferans bugün diğer oturumları ile devam edecek.

TGC Başkanı Vahap Munyar, son 10 yılda iklim krizinden kaynaklanan afetlerin küresel maliyetinin 2,1 trilyon doları aştığını belirterek gazetecilerin krizleri sadece felaket yaşandıktan sonra haber yapmaması, bilimsel nedenleri ile çözüm yollarını da kamuoyuna aktarması gerektiğini söyledi.

Munyar ayrıca, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 kararlarının sahadan takip edilmesinin önemine değindi. Gazeteci Mesude Demir, haber dilinin “tek sağlık” (insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının birbiriyle olan bağını bütüncül bir yaklaşımla ele alan ve bu konudaki gelişmeleri kamuoyuna aktaran uzmanlaşmış medya alanı) çerçevesine genişlediğini söylerken, Ayşegül Aydoğan iklim haberlerinde uzmanlaşma ve fikri takibin hayati rolüne dikkat çekti.

Etkinlik, sunumların ardından gazeteci ve akademisyenlerin habercilik sorunlarına çözüm önerileri geliştirdiği 6. Oturum atölye çalışması ile son buldu.