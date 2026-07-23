Gazetecilere açılış engeli: Diyanet istemedi, Bolu Valiliği daveti geri çekti

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla Bolu'da düzenlenecek açılış programı için yerel ve ulusal basına davetiye gönderen Bolu Valiliği, kısa süre sonra programın gazetecilere kapatıldığını duyurdu.

Bolu Gündem’in aktardığı habere göre; Valilik, 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da İl Müftülüğü yanındaki Hatice Ana Değerler Eğitimi Merkezi önünde gerçekleştirilecek "Beşi Bir Günde Toplu Açılış ve Vefa Programı" için basın mensuplarını resmi kanallardan bilgilendirerek davette bulundu.

Ancak valilikten yapılan ikinci bir açıklamada, programın "Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliğinin talebi” doğrultusunda basına kapalı olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Valiliğin iptal bildiriminde "Programa ilişkin görüntülerin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basına servis edileceği" bilgisi de yer aldı.