Gazetecilere ve protestoculara sert müdahaleleriyle anılıyordu: Hanifi Zengin 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti

Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının yapıldı.
Atamalarda "terfi" edenler arasında yer alan bir isim dikkat çekti.
Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken, eylemlerde protestoculara ve gazetecilere yönelik sert tutumuyla gündeme gelen, şikâyetler sonucu hakkında başlatılan soruşturmadan takipsizlik alan Muhammet Hanifi Zengin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde Birinci Sınıf Rütbesi’ne terfi etti.
GEÇEN YIL İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI OLMUŞTU
Zengin, 2025 yılında da İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde Birinci Sınıf Rütbesi’ne terfi eden Emniyet Müdürleri ise şu şekilde yer aldı:
- İsmail Köse
- Turan Çelik
- Esat Feryadi Doköz
- İsmail Arız
- Uğur Kurak
- Osman Tınmazol
- Murat Özbek
- Abdurrahman Soğuksu
- Hakan Alpaslan Kırbaş
- Necati Altuğ Şahin
- Filibya Saral
- Burak Gürakan
- Hanifi Zengin
- Zafer Mete
- Özay Kayhan
- Mesut Aslan
- Sinan Dallı
- Hüseyin Güngör
- Hazım Gümüş
- Gürol Dikyol
- Ömer Erhan Konanç
- Barış Çukur
- Şaheser Şen