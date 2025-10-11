Gazetecilerin yargılandığı İmamoğlu davası 2026’ya ertelendi: 30 kişi hâkim karşısına çıktı

İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip eden gazeteciler Nisa Sude Demirel ve Elif Bayburt’un da aralarında olduğu 30 kişinin “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

15 MAYIS’A ERTELENDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme; 8 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına, iki sanığın teşhise elverişli fotoğraflarının çekilmesine, iki sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve bir sonraki duruşmanın 15 Mayıs 2026 saat 11.00’e ertelenmesine karar verdi.