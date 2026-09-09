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Gazetecinin anne babasının ölümündeki korkunç gerçek ortaya çıktı: Yangın faciası değil, cinayetmiş!

Gazetecinin anne babasının ölümündeki korkunç gerçek ortaya çıktı: Yangın faciası değil, cinayetmiş!

9.09.2026 14:04:00
Güncellenme:
DHA
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Gazetecinin anne babasının ölümündeki korkunç gerçek ortaya çıktı: Yangın faciası değil, cinayetmiş!

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü’nün yapılan otopsilerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İncelemede evdeki bazı ziynet eşyaları ve altınların kayıp olduğu belirlendi. Öte yandan çiftin, NTV Kültür Sanat Editörü Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu’nun anne ve babası olduğu öğrenildi.

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Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil bir evde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ, ALTINLAR KAYIP

Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı.

Öte yandan Üykü çiftinin Habertürk TV Kurgu Şefi Okan Kalpakçıoğlu’nun eşi, NTV Kültür Sanat Editörü Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu’nun anne ve babası olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Cinayet #altın #Elazığ #Yangın

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