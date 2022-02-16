Gazeteciye 21 günde ceza isteyen yargı İBB'deki hırsızlığa 739 gündür dokunmadı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 09:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Şehir Hatları A.Ş., hurda hırsızlığı ile ilgili 4 isim hakkında 739 gün önce suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan isimler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni olarak bilinen Hamit Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın akrabası olduğu belirtilen Zeynep Yerlikaya ismi de yer alıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hırsızlık iddiasına ilişkin soruşturma başlattı, ancak 739 gündür iddianame hazırlanamadı.

TALİMATI HAMİT ERDOĞAN VERDİ

Odatv’den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Sedat K. savunmasında, Gemi Operasyon Saha Görevlisi olarak çalıştığını, Gemi Operasyon Müdürü Hamit Erdoğan’ın talimatı ile 3 kez hurda çıkışına refakat ettiğini, yapılan satışlardan 7 Ağustos 2019 tarihinde 10 bin 800 TL, 2 Eylül 2019 tarihinde 2 bin 740 TL, 17 Eylül 2019 tarihinde ise 8 bin 230 TL tutarında hurda çıkışı yaptığını anlattı.

Edinilen bilgilere göre, hurda hırsızlığı soruşturmasında ifade veren Şüpheli B. Gültekin'in, üç defa müdürlerin bilgisi dahiline hurda gönderimi yapıldığını, elde edilen gelirin muhafaza edilmek üzere kendi şahsi hesabına yatırıldığını, talimatı Gemi Operasyon Müdürü Hamit Erdoğan’ın verdiğini ileri sürdü.

ERDOĞAN’IN YEĞENİ TAZMİNAT KAZANDI

Odatv’nin öğrendiği bilgilere göre, Şehir Hatları A.Ş. tarafından, şüpheliler Zeynep Yerlikaya, Birol G., Sedat K. ve Hamit Erdoğan’ın, iş akitleri feshedildi. Ancak, suç duyurusunda bulunulan isimler işe iade davası açtı.

Şüphelilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni olarak bilinen Hamit Erdoğan, işe iade davasını kazandı. Erdoğan’a işe iade ve işe başlatmama tazminatı ödendi. Erdoğan ayrıca, Şehir Hatları aleyhine, boşta geçen süre tazminatı, işe başlatmama tazminatı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacağı, gece çalışması, fazla mesai alacağı, milli ve dini bayram ücreti alacağı, hafta sonu çalışma ve yıllık izin alacağının tahsili talepli dava açtı. Bu dava ise sürüyor.

SEDEF KABAŞ’A 21 GÜNDE İDDİANAME

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı. Sedef Kabaş için 21 günde iddianame hazırlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.