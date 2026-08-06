Gazetelerini almayınca merak ettiler: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, her gün rutin olarak apartman girişinden gazetesini alan 87 yaşındaki İbrahim Ay’ın birkaç gündür gazetelerini almadığı fark eden komşuları durumunu merak ederek kapısını çaldı.

Daireden cevap alamayan komşuları Ay’ın oğlunu arayarak durumu bildirdi. Komşularının haber vermesi ile babasının yaşadığı eve gelen ve kapıyı açan İbrahim Ay’ın oğlu yaşlı adamı daire içerisinde hareketsiz vaziyette buldu.

GAZETELERİ ALMAYINCA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabibinin İbrahim Ay’ın ölümünü şüpheli bulması üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Kalbinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen İbrahim Ay’ın cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.