Gazetemiz eski yazıişleri müdürü ve yazarı Sami Karaören’i yitirdik

Gazetemiz eski yazıişleri müdürü ve yazarı Sami Karaören (98), yaşama veda etti. Olaylar ve Görüşler sayfasının da uzun yıllar yöneticiliğini yapan Karaören, yılmaz bir Türkçe savunucusu ve aydınlanmacıydı. Sami ağabeyimizi yarın saat 12.00’de gazetemiz merkez binasındaki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlayacağız.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:30
Gazetemiz eski yazıişleri müdürü ve yazarı Sami Karaören’i yitirdik
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Gazetemizin eski yazıişleri müdürü, Olaylar ve Görüşler sayfası yönetisi Sami Karaören’i yitirdik. Karaören, tüm Cumhuriyet çalışanlarının ağabeyi ve büyüğü olarak saygın bir konuma sahipti. Onun Atatürkçü dik duruşu önünde saygıyla eğiliyoruz.

Sami Karaören, 1924 yılında Fethiye Kaya köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Fethiye’de, ortaöğrenimini Muğla ve Antalya’da tamamladı. Antalya Lisesi’nde şair Cahit Külebi’nin öğrencisi oldu ve ölünceye kadar onunla ilişkisini kesmedi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1957’de Dünya gazetesinde gazeteciliğe başladı. Burada Falih Rıfkı Atay ile çalıştı. 1961’de Cumhuriyet gazetesine geçti. Burada uzun süre yazıişleri müdürü ve makaleler redaktörü olarak çalıştı.

Olaylar ve Görüşler sayfasının uzun süre sorumluluğunu üstlendi. Yeni adı Cumhuriyet Kitapları olan Çağdaş Yayınları’nın yayın yönetmenliğini yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde gezi notları, dil ve edebiyat üzerine yazılar yazdı. 1962’de Türk Dil Kurumu Gazetecilik ve  Dil Ödülü’nü aldı


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