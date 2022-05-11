Gazetemiz eski yazıişleri müdürü ve yazarı Sami Karaören’i yitirdik
Gazetemiz eski yazıişleri müdürü ve yazarı Sami Karaören (98), yaşama veda etti. Olaylar ve Görüşler sayfasının da uzun yıllar yöneticiliğini yapan Karaören, yılmaz bir Türkçe savunucusu ve aydınlanmacıydı. Sami ağabeyimizi yarın saat 12.00’de gazetemiz merkez binasındaki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlayacağız.
Gazetemizin eski yazıişleri müdürü, Olaylar ve Görüşler sayfası yönetisi Sami Karaören’i yitirdik. Karaören, tüm Cumhuriyet çalışanlarının ağabeyi ve büyüğü olarak saygın bir konuma sahipti. Onun Atatürkçü dik duruşu önünde saygıyla eğiliyoruz.
Sami Karaören, 1924 yılında Fethiye Kaya köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Fethiye’de, ortaöğrenimini Muğla ve Antalya’da tamamladı. Antalya Lisesi’nde şair Cahit Külebi’nin öğrencisi oldu ve ölünceye kadar onunla ilişkisini kesmedi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1957’de Dünya gazetesinde gazeteciliğe başladı. Burada Falih Rıfkı Atay ile çalıştı. 1961’de Cumhuriyet gazetesine geçti. Burada uzun süre yazıişleri müdürü ve makaleler redaktörü olarak çalıştı.
Olaylar ve Görüşler sayfasının uzun süre sorumluluğunu üstlendi. Yeni adı Cumhuriyet Kitapları olan Çağdaş Yayınları’nın yayın yönetmenliğini yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde gezi notları, dil ve edebiyat üzerine yazılar yazdı. 1962’de Türk Dil Kurumu Gazetecilik ve Dil Ödülü’nü aldı
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan itiraf!
- Yasağa karşı harekete geçildi
- 'Eskişehirimiz özgürlüklerle anılmayı hak ediyor'
- Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı
- Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü
- Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
- 'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarikat evinde 1'i bebek 11 ceset bulundu
- Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- Dip dalga büyüyecek
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir
- Taksim Cami kapısına Mercedes çektiler
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'
- Soylu'dan ilginç 'sınır dışı' açıklaması
- 'AKP WhatsApp grupları kaynıyor'