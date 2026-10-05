Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller ve muhabiri Batuhan Serim hakkında soruşturma

Gazetecilere yönelik soruşturmalar ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelleri sürerken, gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller ile gazetemiz muhabiri Batuhan Serim de haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında bugün Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

GÜLLER’E SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SORULDU

Mehmet Ali Güller’e, emekli asker Orkun Özeller’in bir yazısındaki ifadeleri 29 Haziran’da X hesabından paylaşması soruldu.

Güller, söz konusu ifadeleri herhangi bir yorum eklemeden ve kaynağını göstererek aktardığını belirterek hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

SERİM’E HABERİ SORULDU

Batuhan Serim’e ise tutuklu Cem Küçük’ün soruşturma dosyasına giren yazışmalarını konu alan ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İBB’ye kayyım olmak için toplantılar yaptığı iddiasının aktarıldığı haber soruldu.

Serim, haberde yer verilen yazışmaların soruşturma dosyasına yansıdığını ve söz konusu iddianın kendisine ait olmadığını belirtti.

Serim, “Kimseye hakarette bulunarak iftira atmadım. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

AVUKATTAN TAKİPSİZLİK TALEBİ

Gazetemiz avukatı Enes Hikmet Ermaner de haber ve sosyal medya paylaşımının gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu belirterek, Güller ve Serim hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.