Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, linç girişimleriyle ilgili konuştu
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan nefret söylemlerine ve hak ihlallerine yönelik Cumhuriyet TV'ye konuştu.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Türkiye'de son zamanlarda gerçekleşen siyasi olaylarla ve nefret söylemleriyle ilgili Cumhuriyet TV'ye konuştu. Sezen Aksu'ya yönelik başlatılan linç girişimi ve Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili de önemli olaylara değinen Balbay, Türkiye'nin politik olarak farklı bir sürece girdiğini belirtti.
''Zulmün artacağı, zulüm arttıkça da oy kaybedeceği bu sarmalı biz zaten görüyorduk. Özellikle Trabzon'da yaşanan durum, artık vicdanın kaybolduğu bir tabloyla karşı karşıyayız'' ifadelerini kullanan Balbay, toplumsal psikolojinin olağanüstü bozulduğunu söyledi.
''DENEMEK ZORUNDAYIZ''
Türkiye'de yaşayan yurttaşların bir arada yaşama duygusunda olduğunu ve bunun örselenmemesi gerektiğini söyleyen Balbay, sözlerine şu şekilde son verdi:
''Ne olursa olsun denemek zorundayız. En son pazar günü medyaya ahlaki değerler üzerinden bir ayar verme genelgesi yayınlandı. Tatsız olan şu ki, ekonominin ve toplumsal psikolojinin olağanüstü bozulduğu bir ortamda bunun üstüne nefret söylemi, kabul edilebilir bir şey değil. İç savaşın yaşandığı coğrafyalar oldu. Türkiye'de ne olursa olsun, bir arada yaşamam duygusunun baskın olduğuna inanıyorum. İktidarlar bu barışı bu kadar özensiz kullanmamalı. İç barışı hunharca kullanacakları bir sürecin içindeyiz. Buna dur demeye çağırıyoruz''
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