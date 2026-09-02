Gazetemiz yazarı Şükran Soner'e Cumhuriyet'te veda: 'İyi ki bu dünyadan bir Şükran Soner geçti'

Gazetemiz yazarı, gazeteci ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner için Cumhuriyet Gazetesi'nin İstanbul'daki merkezinde tören düzenlendi.

Gazeteciliğe genç yaşta başlayan, yaklaşık 60 yıllık meslek yaşamı boyunca özellikle işçi, emek, sendikal haklar, eğitim, kadın hakları, siyaset ve demokrasi alanındaki çalışmalarıyla iz bırakan Soner; yalnızca haberleri ve yazılarıyla değil, emek ve örgütlenme mücadelelerinin içinde yer alan kimliğiyle de tanınıyordu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı olan Soner, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet'in önemli isimlerinden biri oldu.

ŞÜKRAN SONER İÇİN İLK TÖREN CUMHURİYET'TE

Şükran Soner için ilk tören Cumhuriyet Gazetesi'nin İstanbul'daki merkezinde düzenlendi.

Törende Soner'in ailesi, Cumhuriyet ailesi, meslektaşları, siyasetçiler, sendikacılar, hukukçular ve dostları bir araya geldi.

Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş törende birer konuşma yaptı.

Aile adına konuşan Soner'in oğlu Devrim Ketenci ise annesinin yaşamı boyunca savunduğu demokrasi mücadelesine dikkat çekti.

"GAZETENİN ADETA HAFIZASIYDI"

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, törende yaptığı konuşmada Soner'in Cumhuriyet açısından taşıdığı öneme ve gazetecilik yaşamına değindi.

Soner'in gazetenin hafızası olduğunu belirten Coşkun, "Gazetenin adeta hafızasıydı. Şükran Soner bir göçmen çocuğuydu, yazılarında bunu daima aksettirdi. Yugoslavya'nın emperyalistler tarafından parçalanmasını bir tarihsel gerçek olarak anlattı, ortaya koydu" dedi.

Soner'in gazeteciliğinin yanı sıra her zaman emekçilerin ve işçilerin yanında olduğunu vurgulayan Coşkun, "O sadece yazılarıyla değil, aktif olarak olayların içerisindeydi" ifadelerini kullandı.

"ONU CUMHURİYET'İN TEMEL İLKELERİNİN KARŞISINDA GÖREMEZSİNİZ"

Coşkun, Soner'in yaklaşık 60 yıllık gazetecilik yaşamında Türkiye'nin toplumsal ve siyasal çalkantılarına tanıklık ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Şükran Soner 60 yılda toplumsal gelişmelerin, siyasi çalkantıların içerisinde Cumhuriyet Gazetesi'nin yanında yer alıyor ve daima Cumhuriyet Gazetesi'nin amaçlarını ve davasını gösteriyordu. Onu hiçbir zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin temel ilkelerinin karşısında göremezsiniz."

Soner'in kaybının Cumhuriyet ailesinde yarattığı üzüntüyü dile getiren Coşkun, sözlerini "İçimiz yanıyor" diyerek noktaladı.

"GERÇEĞİN, ADALETİN PEŞİNDE KOŞMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİ"

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen de Şükran Soner'in emek, insan hakları ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Esen, "Hayat iyisi kötüsü, yaşanmışlıkları ile geride bıraktıklarımızla dolu bir hikâye. 102 yıllık Cumhuriyet Gazetesi'nin çınarlarından, emek ve insan hakları, demokrasi mücadelesinin simge ismiydi" dedi.

Balkanlardan göçen bir ailenin çocuğu olan Soner'in Türkiye'nin çalkantılı toplumsal dönemlerine yakından tanıklık ettiğini belirten Esen, "1960'ların ortalarında Cumhuriyet ile yolu kesişmişti. Cağaloğlu'ndaki binaya ayak atışından bugüne Şükran abla gerçeğin, adaletin peşinde koşmaktan, habercilik tutkusundan hiç vazgeçmedi" diye konuştu.

"GAZETEMİZİN BELLEĞİ, VİCDANI OLDU"

Soner'in meslek yaşamı boyunca yalnızca masasının başında olmadığını vurgulayan Esen, şöyle konuştu:

"Sahadaydı, eylemlerdeydi, mahkeme salonlarındaydı, işçilerleydi, emekçilerin haklarının peşindeydi. Dönemin erkek ağırlıklı basın sektöründe kadın gazeteciler için örnek oldu, nice gence gazetecilik yolunu açtı."

Soner'in mücadele azmini hiçbir zaman yitirmediğini belirten Esen, "Gazetemizin belleği, vicdanı oldu. Nadirlerden İlhanlara, Mumculara pek çok döneme tanıklık etti" ifadelerini kullandı.

Soner'in siyasetten ekonomiye, örgütlenme hakkından kadın haklarına ve eğitime kadar pek çok alanda araştırmalar, haberler, yazı dizileri ve köşe yazıları kaleme aldığını söyleyen Esen, okurla kurduğu bağın da son derece güçlü olduğunu vurguladı.

Esen sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazetecilik, habercilik tutkusuyla meslek ilkelerinden taviz vermeden onurlu yaşamını sürdürdü, eğilip bükülmedi. Bilirdi ki ne zaman ihtiyaç duysak Şükran abla yanımızdaydı. Cumhuriyet'in koruyucusuydu. Aydınlanmadan yana, Atatürk Cumhuriyeti ilkelerinin savunucusu Cumhuriyet kadını Şükran ablam... Şükran ablam, seni çok özleyeceğim."

"İŞÇİ SINIFI ŞÜKRAN ABLASINI KAYBETTİ"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Soner'in yaşamı boyunca işçi sınıfının yanında olduğunu vurguladı.

Çerkezoğlu, "İşçi sınıfı Şükran ablasını kaybetti. Bizim için Şükran ablam her zaman umuttu, her zaman mücadeleydi, direnişti" dedi.

Soner'in eylemlerde ve emek mücadelelerinde işçilerle omuz omuza olduğunu belirten Çerkezoğlu, "Şükran abla her zaman gazetesindeki köşesinden tüm eylemlerimizde, mücadelelerimizde hep yanımızda oldu. Türkiye işçi sınıfının Şükran ablasıydı. Bütün yaşamı boyunca dünyayı ve ülkemizi hep emeğin penceresinden gördü ve öyle anlattı" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, Soner'in yazılarının emek mücadelesi açısından önemine işaret ederek, "O efsane köşesi her zaman bize ışık tuttu" diye konuştu.

"BİZE OMUZ VERDİ, YANIMIZDA OLDU"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar da Soner'i mesleğe başladığı yıllardan itibaren tanıdığını belirterek, "Şükran ablayı sendika muhabiri, emekçinin yanında olan muhabir olarak tanıdım. Ondan çok şey öğrendim" dedi.

Soner'in mesleki birikimini genç gazetecilerle paylaşmaktan hiçbir zaman kaçınmadığını belirten Munyar, "Mesleki tecrübesini yeni başlayanlara tepeden bir kişi olarak sergilemedi hiçbir zaman. Hep yanımızda oldu, hep destekledi. Meslek örgütleriyle çok yakın çalıştı. Son dönemleri ne kadar bizim yanımızda oldu, bize omuz verdi. Önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

"ABLAMIZ, YAŞAYAN ARŞİVİMİZDİ..."

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise Soner'in TGS tarihindeki yerine dikkat çekti.

Durmuş, "Şükran Soner, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 74 yıllık tarihinin 60 yılına tanıklık etmiş, eğitim sekreterliği görevinde bulunmuş, başkan vekilliği yapmış, tarihimizin ilk kadın Genel Başkanı olmuş birisi. Başkanımız olduğu kadar ablamız, yaşayan arşivimizdi" dedi.

Sendikanın geçmişine ilişkin bir konu olduğunda Soner'e başvurduklarını anlatan Durmuş, "Ne zaman sendikanın tarihine dair bir şeyi merak etsen onun kapısını çalardım. Çünkü o bilirdi" ifadelerini kullandı.

Soner'in gazetecilik yaşamını işçi sınıfını takip etmeye ve emekçilerin haklarını savunmaya adadığını belirten Durmuş, sözlerini "O yüzden minnetle anıyoruz. İyi ki bu dünyadan bir Şükran Soner geçti" diyerek noktaladı.

"ANNEM DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE ÖLEMEDİ"

Aile adına konuşan Şükran Soner'in oğlu Devrim Ketenci ise annesinin meslektaşları ve sendikacılar tarafından yaşamı boyunca verdiği mücadeleyle anlatıldığını söyledi.

Devrim Ketenci, ailesi olarak annesiyle her zaman gurur duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Annemin değerli meslektaşları ve sendikacılar, annemle anısı olan insanlar az önce annemi zaten tarif etti, neler yaptığını söyledi. Biz tabii ailesi olarak onunla hep gurur duyduk. Bizi de aynı ilkelerle yetiştirdi."

Soner, annesinin yaşamı boyunca savunduğu demokratik değerlere işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii üzüldüğüm bir şey var: Annem demokratik bir ülkede ölemedi. Bu ülkede daha özgür, daha demokratik bir ülkede yaşamayı becerirsek onu ve onun gibi insanların emekleri de anlam kazanacak."

CUMHURİYET AİLESİ ŞÜKRAN SONER'İ YALNIZ BIRAKMADI

Şükran Soner için düzenlenen törende Cumhuriyet ailesi geniş katılımla hazır bulundu.

Şükran Soner için düzenlenen törende Cumhuriyet ailesi geniş katılımla hazır bulundu.

Törene; Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemiz yazarı Işık Kansu, Cumhuriyet vakfı Yönetim kurulu üyeleri; Avukat DR. Başar Yaltı, Mehmet Karaören, İbrahim Yıldız, Özalp Birol, Murat Yasa, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Mali ve İdari İşler Müdürü Osman Selçuk Özer, Yayın Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Miyase İlknur, Yayın Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, Yenigün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarımız Özlem Yüzak, Yenigün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarımız Arif Kızılyalın, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu, Cumhuriyet.com.tr Yayın Koordinatörü Ercan Erdal, gazetemiz yazıişleri müdürleri Özgür Soyer ve Cafer Kurt, Cumhuriyet Kitap Dergi Yayın Yönetmeni Gamze Akdemir, ekonomi servisi şefi Jale Özgentürk, Eğitim Servisi Şefi Figen Atalay, yazarlarımız Barış Terkoğlu, Müjdat Gezen, Mehmet Ali Güller, Orhan Bursalı, gazetemiz çizeri Zafer Temoçin ve Cumhuriyet çalışanları katıldı.

SİYASET, EMEK VE BASIN DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törende ayrıca İBB Başkanvekili Nuri Aslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, eski DİSK Genel Başkanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş hazır bulundu.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 26. Dönem Ankara Milletvekili Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Eski CHP Adana Milletvekili Mehmet Ziya Yergök, CHP Şişli İlçe Başkanı Muhterem Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu, eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, avukat Bahri Belen, Kırmızı Kedi Yayınevi'nden Haluk Hepkon ile Şeref Oğuz, gazeteciler Mehmet Tezkan, Hakan Güldağ, Meral Tamer, Fest Travel Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin, iş insanı Rıdvan Budak ve sanatçılar Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar katılan isimler arasında yer aldı. Halkın Kurtuluş Partisi, Nakliyat-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası ve Türkiye Komünist Partisi'nden temsilciler de Şükran Soner için düzenlenen törende hazır bulundu.

ŞİŞLİ CAMİSİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki törenin ardından Şükran Soner'in cenazesi Şişli Camisi'ne getirildi.

Soner için öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde Soner'in ailesi, yakınları, meslektaşları, siyasetçiler, sendikacılar, gazeteciler ve çok sayıda seveni hazır bulundu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki törenin ardından Şükran Soner'in cenazesi Şişli Camisi'ne getirildi. Soner, öğlen namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEDE KIZ KARDEŞİNİN DE VEFAT HABERİ GELDİ

Şükran Soner'in cenaze namazının beklendiği sırada kız kardeşi ve Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Betül Berişe'nin annesi Türkan Berişe'nin vefat ettiği haberi geldi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Berişe'nin, Soner'in vefatını öğrenmesinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.