Gazetemizin yarım asırlık yazarı Prof. Dr. Coşkun Özdemir'i yitirdik: Cumhuriyetin yetiştirdiği aydın

Bilim insanı ve yazar Prof. Dr. Coşkun Özdemir, önceki gün yaşamını yitirdi.

Gazetemizin Olaylar ve Görüşler sayfasında da yazılar yazan Özdemir 97 yaşındaydı. 1929 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Özdemir, kendi deyimiyle “Cumhuriyet okullarında okudu”.

1952’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Özdemir, ruh ve sinir hastalıkları (Nöropsikiyatri) alanında uzmanlaştı. Yalnızca Türkiye’de değil, yurtdışında da eğitim alan ve eğitim veren Özdemir, 1969- 1972 yılları arasında Harvard Üniversitesi Massachussets General Hospital’da bulundu. Eğitim yaşamını “Doğru, Urfa’da Oxford yoktu ama Cumhuriyet Devrimi’nin Urfa’sı, Oxford’da, Harvard’da okuyan halk çocukları yetiştirmişti” sözleriyle özetleyen Özdemir, 1978’de Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ni (KASDER) kurdu.

Kas hastalıkları alanında Türkiye’de yürütülen bilimsel çalışmaların gelişmesine öncülük eden Özdemir, nöroloji alanında da önemli çalışmalara imza attı.

1989- 1996 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, bilim insanı ve öğretim üyesi kimliğinin yanı sıra meslek örgütlerindeki çalışmalarıyla da tanınıyordu.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından, demokratik hakların ve meslek örgütlerinin ağır baskı altında olduğu bir dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlenen Özdemir, hekimlik değerlerini ve meslek örgütlenmesinni savunusunda önemli bir sorumluluk aldı. Ulusal ve küresel ölçekte birçok ödülün sahibi olan Özdemir, “Urfa’dan Harvard’a Yaşadım, Gördüm, Yazdım”, “Üniversiteden Toplumsal Olaylara Bakış” ve “Karşıdevrimle Hesaplaşma” kitaplarını kaleme aldı.

DÜNYA ÇAPINDA SAYGINLIK

Gazetemizin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Şükran Soner, Özdemir’in hem gazete hem de bilim dünyasındaki yerine dikkat çekti. Özdemir’in Nadir Nadi’nin sohbet masanının en popüler kişilerinden olduğunu belirten Soner, “Nadir Bey kendisine her zaman büyük ilgi ve saygı gösterirdi. İlhan Selçuk ile köklü bir dostlukları vardı” dedi.

Özdemir’in kas hastalıkları kapsamındaki mücadelesi kadar Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin bulunduğu arazisi için de mücadele verdiğini belirten Soner, “İktidar, derneğini Yeşilköy’deki arazisini almayı çok istiyordu. Coşkun Hoca hem eylemlerde bulunup hem de eylemleri örgütleyerek bu konuda iktidara geri adım attırdı” ifadelerini kullandı.

Özdemir’in yalnızca Türkiye’de değil, dünya ölçeğinde saygın bir bilim insanı olduğunu vurgulayan Soner, “İlhan Selçuk’un hayatta olduğu dönemde Özdemir için bir doğum günü organize edilmişti. Doğum gününe Dünya Kas Hastalıkları Derneği’nin yöneticileri de özel olarak gelmişti” dedi.

‘GAZETECİLERİN AĞABEYİYDİ’

97 yaşında aramızdan ayrılan Coşkun Özdemir’in, Cumhuriyetin her aşamasına tanıklık ettiğini belirten Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun, “Çok önemli olaylara tanıklık etti ve hep tarihin doğru yerinde durdu. Özellikle kas hastalıklarına yönelik çalışmalarda dünya çapında başarı sağladı. Her zaman Atatürk ilkelerinden ve Aydınlanma devrimlerinden yana olan Özdemir, Urfa’nın yiğit bir evladıydı” dedi.

Özdemir’in, gazetemizin Olaylar ve Görüşler sayfamızın değişmez yazarı olduğunu söyleyen Coşkun, “50 yıl boyunca yazılar yazdı. Aynı zamanda gazete çalışanlarının da ağabeyiydi” ifadelerini kullandı.

‘GÜÇLÜ BİR MİRAS BIRAKTI’

Coşkun Özdemir’in yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Tabip Odası da bir taziye mesajı yayımladı.

Yayında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Tabip Odası’nın eski başkanlarından, nöroloji alanının öncü bilim insanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1952 yılı İ.Ü. İstanbul tıp fakültesi mezunu, ruh ve sinir hastalıkları (Nöropsikiyatri) uzmanı Prof. Dr. Özdemir, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından, demokratik hakların ve meslek örgütlerinin ağır baskı altında olduğu bir dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlenmiş, hekimlik değerlerini ve meslek örgütlenmesini savunarak önemli bir sorumluluk taşımıştır. 1978 yılında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin kurucu başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Özdemir, kas hastalıkları alanında Türkiye’deki bilimsel çalışmaların gelişmesine öncülük etmiş; nöroloji alanına önemli katkılar sunmuştur. 1989- 1996 yılları arasında İTF Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Coşkun Özdemir; bilim insanı, öğretim üyesi ve meslek örgütündeki mücadeleci kimliğiyle ardında güçlü bir bilimsel ve mesleki miras bırakmıştır. Kendisini saygı, minnet ve özlemle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”