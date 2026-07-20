Gazetemizin yazarı, eski CHP genel başkanı ve bakan Altan Öymen, bir yıl önce aramızdan ayrıldı

Atatürk çizgisini yaşam boyu cesaretle savunan Öymen için bugün saat 11.00’de mezarı başında tören düzenlenecek.

Eski CHP genel başkanı, turizm ve tanıtma bakanı ve gazetemizin yazarı Mehmet Altan Öymen, 19 Temmuz 2025'te aramızdan ayrıldı. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Öymen 93 yaşındaydı. 1932’de İstanbul’da doğan Öymen, ailesinin Ankara’ya taşınması nedeniyle ilk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladı. 1955’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin mali şubesinde lisans öğrenimini tamamlayan Öymen, gazetecilik kariyerine 1950’de henüz 18 yaşındayken Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başladı. İki yıl sonra Tercüman’ın Ankara temsilcisi olan Öymen, 1957’de Yeni Gün gazetesinde genel yayın müdürü olarak görev yapmasının ardından Ulus ve Akis gazetelerinde yazdı. Devamında Öncü, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet gazetelerinde muhabir, yönetici, yazar ve başyazar olarak görev aldı. 1962-1966 yıllarında Almanya’da Bonn büyükelçiliği basın ataşesi olarak çalışan Öymen, 1972’de Anka Haber Ajansı’nı kurdu. 1980-1982 yılları arasında Cumhuriyet’te yazan Öymen, yaşamını yitirdiğinde de gazetemizin yazarıydı.

İZ BIRAKAN SİYASİ GEÇMİŞ

Gazeteciliğinin yanı sıra Türk siyasetinde de önemli bir yere sahip olan Öymen, CHP’ye de 18 yaşında üye oldu. 1961 Kurucu Meclisi’nde üye olarak bulunan Öymen, 1977’de CHP’den Ankara milletvekili, aynı yıl kurulan 40. Türkiye Hükümetinde turizm ve tanıtma bakanı oldu. 1995’te CHP İstanbul milletvekili olarak yeniden TBMM’ye giren Öymen, 1999 seçimleri sonrası baraj altı kalan CHP’de genel başkan Deniz Baykal’ın istifasının ardından 23 Mayıs 1999’da CHP genel başkanı oldu. 15 ay sonra yapılan 11. Olağanüstü CHP Kurultayı’nda seçimi Deniz Baykal’a kaybeden Öymen, görevi başındayken kurultay delegelerinin kararıyla kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu. Bir süredir çeşitli sağlık sorunları bulunan ve tedavi gören Öymen, 19 Temmuz 2025’te “çoklu organ yetmezliği” nedeniyle yaşamını yitirdi. Öymen için 21 Temmuz 2025’te TBMM’de özel tören düzenlendi.

‘ATATÜRK ÇİZGİSİNDE BİR YAŞAM’

Kuzeni Altan Öymen ile çocukluk döneminden beri beraber olduklarını söyleyen emekli diplomat Onur Öymen, “Farklı görüşleri her zaman dinleyen ancak Atatürk çizgisini yaşam boyu cesaretle savunan bir duruşu vardı. CHP’nin her zaman Atatürkçü, laik, çağdaş bir çizgide olmasının mücadelesini verdi. Gerçek bir Cumhuriyet aydınıydı” ifadelerini kullandı.

‘ÇİZGİSİ ÇOCUKLARINDA YAŞIYOR’

Altan Öymen’in uluslararası konularda Türkiye’nin çıkarlarını öncelikli tuttuğunu belirten Onur Öymen, sözlerine şöyle devam etti: “Almancası çok iyi olduğu ve bu dilde konuşmalar ve yazılar ortaya koyduğu için özellikle Almanya başta olmak üzere yabancı ülkelerde de saygınlık kazandı. Üretken bir hayat yaşadı. Kendisiyle beraber babalarımızın hikâyesini anlatan “Başöğretmenin Yolunda” kitabını yazdık. Bu onun son eseri oldu. Kendi çizgisi, çocuklarında yaşamaya devam ediyor.”

Altan Öymen, bugün saat 11.00’de Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılacak.