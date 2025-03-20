Gazi yakınlarından terör örgütü lideri Öcalan tepkisi: ‘Bebek katiline sayın mı denecek?’

Yayınlanma: 20.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2025 - 08:19

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Ankara’da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan adı konmayan çözüm sürecine ilişkin Cumhuriyet’e özel değerlendirmelerde bulunan şehit ve gazi yakınları, süreci “ihanet” olarak niteledi.

‘İHANETİN EN BÜYÜĞÜ’

Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nden programa katılan, eşi Kıbrıs gazisi olan Serpil S., “Şehit yakınlarına kötülük değil midir? Şehitler boşuna mı öldü? Bu açıklamaları hiçbir zaman tasvip etmedik, kınıyoruz. ‘Sayın’ diyecek hiçbir şey yok, ihanetin en büyüğü budur. Bebek katiline ‘sayın’ mı denecek? Adaletin sağlanması için erken seçimin bir an önce olması şart” dedi. Kıbrıs gazisi Kemal I. ise “Siyasilerin açıklamalarına şaşkınız. Nasıl oluyor da birbirlerine ip atarken bugün bu adamı affedecekler? Dünkü konuşmalar neydi bugünkü konuşmalar nasıl? Bu ülkede barış olacaksa bu barış böyle mi olmalı?” ifadelerini kullandı.