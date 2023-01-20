Gaziantep merkezli 'yasadışı bahis' operasyonu: 16 gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 2 ilde yasadışı bahis oynatarak 25 milyon TL haksız kazanç sağlayan 16 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 16:29
Gaziantep merkezli 'yasadışı bahis' operasyonu: 16 gözaltı kararı
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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 milyon TL haksız kazanç elde eden şebeke üyelerine yönelik Gaziantep merkezli 2 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerden bazıları yakalanırken, adreslerindeki aramalarda suç unsurları ele geçirildi.

Operasyonun sürdüğü belirtildi. 

 


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