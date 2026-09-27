Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde Gabi’nin dişi kırıldı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde tek başına barındırılan Asya fili Gabi’nin dişinin kırıldığı ortaya çıktı.

Hayvan hakları savunucuları ve araştırmacılar, filin dişindeki hasarın yönetmeliğe aykırı biçimde kapalı tutulan metal geçiş kapısına vurma davranışından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi yönetimi ise iddiaları reddederek kırığın fillerin doğal davranış biçimlerinden kaynaklanan genetik ve fizyolojik bir süreç olduğunu, hayvanın bakım ile sağlık takibinde herhangi bir sorun bulunmadığını savundu. Hayvan davranışları araştırmacısı Deniz Tapkan, tesisdeki son gözlemlerini ve teknik tespitlerini şu sözlerle aktardı:

“Gabi’nin barınağında metal bir kapı var; içeriye geçiş kapısı. Yani eğer kendisi isterse ziyaretçiden izole olmak için içeriye geçebilir. Fakat gün boyunca yönetmeliğe aykırı olarak bu kapı kapalı tutuluyor. Birçok defa fil Gabi’nin bu metal kapıya vurduğu gözlemlendi.”

ÜÇ SENE ÖNCE YİNE YAŞANMIŞTI

Üç sene önce burada yine genç yaşta bir filin ölmesi sebebiyle hayvanat bahçesi bakımının yetersiz olduğunu ve endişe duyduklarını söyleyen Tapkan, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi yönetiminin bakımı konusunda yetersiz” dedi. Eleştirilerin ve iddiaların ardından Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yönetimi ise tesisin mevzuatlara ve uluslararası standartlara uygun işletildiğini belirtti.