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Gaziantep merkezli 45 ilde 'yasadışı bahis' operasyonu: 190 gözaltı

Gaziantep merkezli 45 ilde 'yasadışı bahis' operasyonu: 190 gözaltı

14.07.2026 11:49:00
Güncellenme:
DHA
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Gaziantep merkezli 45 ilde 'yasadışı bahis' operasyonu: 190 gözaltı

Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 190 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 84,3 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edilirken, soruşturmanın MASAK ve siber suçlarla mücadele birimlerinin koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.
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İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 45 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 190 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

190 GÖZALTI

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 190 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin TL hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle yasa dışı bahis başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi. 

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