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Gaziantep merkezli IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

Gaziantep merkezli IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

29.09.2026 12:30:00
Güncellenme:
DHA
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Gaziantep merkezli IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

Gaziantep merkezli 3 ilde IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli Kocaeli ve Nevşehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu.

5 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #IŞİD #gaziantep #Operasyon

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