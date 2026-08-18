Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep Nurdağı trafik kazası: Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı, 2 ölü 22 yaralı

Gaziantep Nurdağı trafik kazası: Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı, 2 ölü 22 yaralı

18.08.2026 09:17:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Gaziantep Nurdağı trafik kazası: Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı, 2 ölü 22 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsünün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve muavin yaşamını yitirdi, 22 kişi ise yaralandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağı mevkiinde TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Image

ŞOFÖR İLE MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #gaziantep #trafik kazası

İlgili Haberler

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep’te engelli genç kıza cinsel istismar iddiasına 5 tutuklama
Gaziantep’te engelli genç kıza cinsel istismar iddiasına 5 tutuklama Gaziantep’te işitme ve konuşma engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca ’nitelikli cinsel istismar’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.
Gaziantep’te engelli kıza cinsel istismar iddiası: 4 gözaltı
Gaziantep’te engelli kıza cinsel istismar iddiası: 4 gözaltı Gaziantep’te işitme ve konuşma engelli genç kızın, 4 şahsın cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alınırken genç kızın yakınları ve yurttaşlar karakolun önünde toplanarak yaşananlara tepki gösterdi.