Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki Muhammed'i bıçakladı

Gaziantep’te iki çocuk arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Suriye uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Salih, 12 yaşındaki H.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Muhammed Salih ile H.G. arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.G., yanında bulunan bıçakla Salih’i göğüs ve kasık bölgesinden ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Muhammed Salih, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Salih’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

12 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 12 yaşındaki H.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.