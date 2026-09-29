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Gaziantep'te 17 büyükbaş hayvan kayboldu: Kulak küpeleri sayesinde bulundu

Gaziantep'te 17 büyükbaş hayvan kayboldu: Kulak küpeleri sayesinde bulundu

29.09.2026 17:04:00
Güncellenme:
İHA
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Gaziantep'te 17 büyükbaş hayvan kayboldu: Kulak küpeleri sayesinde bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırsal bölgede kaybolan 17 büyükbaş hayvan, zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Hayvanların sahibi kulak küpelerindeki bilgilerden tespit edilirken, 17 büyükbaş besici Ökkeş Atılgan'a teslim edildi.
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Olay, İslahiye ilçesine bağlı Türkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan Ökkeş Atılgan'a ait 17 büyükbaş hayvan kırsal bölgede kayboldu.

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Atılgan'ın durumu yetkililere bildirmesi üzerine kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.

BOŞ ARAZİDE BULUNDULAR

Zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 17 büyükbaş hayvan, Beyler Mahallesi'ndeki boş bir arazide bulundu.

SAHİBİ KULAK KÜPELERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Ekipler, hayvanların kulak küpelerindeki bilgileri kontrol ederek Ökkeş Atılgan'a ait olduklarını tespit etti.

Kaybettiği hayvanlarını tek tek sayarak teslim alan Atılgan, zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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