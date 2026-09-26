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Gaziantep’te 2 kamyon dolusu tarihi geçmiş cips ve şekerleme ele geçirildi

Gaziantep’te 2 kamyon dolusu tarihi geçmiş cips ve şekerleme ele geçirildi

26.09.2026 11:15:00
Güncellenme:
İHA
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Gaziantep’te 2 kamyon dolusu tarihi geçmiş cips ve şekerleme ele geçirildi

Gaziantep’te bir gıda işletmesine düzenlenen denetimde son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve tarihleri değiştirildiği tespit edilen yaklaşık 2 kamyon dolusu cips ve yumuşak şekerleme ele geçirildi. Ürünlere el konulurken işletmeye cezai işlem uygulandı.
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Gaziantep’te gerçekleştirilen gıda denetiminde yaklaşık 2 kamyon dolusu bozuk, son kullanma tarihi geçmiş ve tarihleri değiştirilmiş cips ile yumuşak şekerleme ele geçirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki bir gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

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SON KULLANMA TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Ekiplerin incelemesinde çok miktarda cips ve yumuşak şekerlemenin son kullanma tarihlerinin değiştirildiği, ürünlerin üzerine gerçeğe aykırı tarihler basıldığı ve bazı ürünlerin bozulduğu tespit edildi.

Denetim sonucunda yaklaşık 2 kamyon dolusu ürüne el konuldu.

İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM

Halk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen ürünler ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, işletmeye de cezai işlem uygulandı.

İlgili Konular: #gaziantep #gıda