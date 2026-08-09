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Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan açıklama geldi

9.08.2026 08:49:00
Güncellenme:
AA
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Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep'in yanı sıra Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan AFAD, olumsuz bir durumun bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.42'de, merkez üssü Nurdağı olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını belirterek, NSosyal hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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