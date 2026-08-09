Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.42'de, merkez üssü Nurdağı olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını belirterek, NSosyal hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."