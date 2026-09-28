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Gaziantep'te 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

28.09.2026 09:22:00
Güncellenme:
ANKA
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Gaziantep'te 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın çarpışmasının ardından yolcu otobüsünün devrildiği görüldü.
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kaza, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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ÇARPIŞMANIN ARDINDAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı.

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Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği görüldü.

Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı.

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