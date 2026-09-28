Gaziantep'te 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kaza, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
ÇARPIŞMANIN ARDINDAN OTOBÜS DEVRİLDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği görüldü.
Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı.