Gaziantep'te bozuk ürün sattığı belirlenen dönerci kapatıldı

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir döner işletmesinde bozulmuş ürün satışı yapıldığı tespit edildi.

İncelemelerin ardından işletme hakkında yasal işlem uygulanırken, iş yeri 15 gün süreyle kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Tahmazoğlu, "Taviz yok, yaptırım var. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde bozulmuş ürün satışı yaparak gıda zehirlenmesine sebebiyet veren bir döner işletmesini 15 gün süreyle kapattı. Halkımızın sağlığı için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.