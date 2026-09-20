Gaziantep'te eşini öldüren şüpheli, sokakta ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin 60. Yıl Mahallesi'nde Harun K. (32) ile eşi Merve K. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşine pompalı tüfekle ateş eden Harun K. daha sonra çıktığı sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merve K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.