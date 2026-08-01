Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep’te hayvan otlatma kavgası: 2 yaralı

Gaziantep’te hayvan otlatma kavgası: 2 yaralı

1.08.2026 16:34:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Gaziantep’te hayvan otlatma kavgası: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çobanlar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma K. ile ismi öğrenilemeyen çoban arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cuma K. ile oğlu Ahmet K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Cuma K. ile oğlu Ahmet K. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #gaziantep #Yangın