Gaziantep'te iş cinayeti: 25 yaşındaki işçi silindir makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, General Tekstil fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Şerif Özkaya, çalıştığı sırada kolunu ve vücudunu silindir makinesine kaptırdı.

İŞ ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Özkaya'nın durumunu fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özkaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu kritik olan 25 yaşındaki işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin ihmali olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.