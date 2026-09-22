Gaziantep'te iş cinayeti: Fabrikada akıma kapılan işçi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada çalışan Uğur Arpacı, elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan Arpacı, kurtarılamadı.

Arpacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.