Gaziantep’te kaçırılmak istenen çocuk: 'Sokağa çıkmaya korkuyorum'

Olay, Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs sokakta yürüyen 9 yaşındaki B.B.’yi takip ettikten sonra kaçırmaya çalıştı. Takip edildiğini fark eden çocuk panikle kaçmaya çalıştı.

Korkarak kaçmaya çalışan çocuk, çevredeki yurttaşların olayı fark etmesiyle kaçırılmaktan son anda kurtuldu. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine hızla kaçarak izini kaybettiren şahıs, emniyet güçlerinin yaptığı çalışmayla adresi tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Korku dolu anları anlatan çocuk ise, "Marketten çıktığım anda beni takip ettiğini fark ettim. Eve doğru koştum. Mahalledeki komşular ve akrabalarımız beni kurtardı. Şu anda çok korkuyorum, dışarı çıkamıyorum" dedi.

"KORKTUĞUM İÇİN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"

O anları anlatan B.B., yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Ben bakkala gittim. Bakkala girip çıktıktan sonra şahsın beni takip ettiğini fark ettim. Sonra çok korktum ve endişelendim. O korkuyla hemen kaçtım. Beni kaçıracağını sandım. Sonra komşular durumu fark etti. O şahsı kovaladılar. Daha sonra da ne olduğunu bilmiyorum. Şahsı arkamda görünce çok korktum. Şahsın beni kaçıracağını sandım. Artık sokağa çıkamıyorum. Çünkü halen korkuyorum. Sadece okula giderken dışarı çıkıyorum" dedi.

"KİMSE ÇOCUĞUNU SOKAĞA BIRAKMIYOR"

Yaşanan olaydan sonra mahallelinin korktuğunu ve çocuklarını dışarıya bırakmadıklarını söyleyen çocuğun amcası İbrahim Bozkurt, "Yeğenim bakkala giderken şahıs yeğenimi takip etmiş. Yeğenim de takip edildiğini fark edince komşu ve akrabalardan yardım istemiş. Sağ olsunlar onlarda çocuğa yardım etmişler ve olaya müdahale etmişler. Çünkü şahıs yeğenimden önce birkaç çocuğu daha takip etmiş. Daha sonra ihbar üzerine polis geldi. Fakat şahıs kaçmıştı. Yeğenim halen korkuyor. Artık dışarı çıkamıyor. Artık herkes korkuyor. Kimse çocuğunu sokağa bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Ramazan Aslan ise mahallelerinde yaşanan bu olayın çok üzücü olduğunu ve çocuğu kaçırmaya çalışan şahsın emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Halil Demir de mahallelerinde ilk defa böyle üzücü bir olay yaşandığını ve bu tür olayların yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini ifade etti.