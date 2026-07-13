Gaziantep'te kadın cinayeti: Cezaevinden izinli çıktı, eşini öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi, Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan bir evde, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen E.A, gece geç saatlerde eşi Esengül Doğu ile tartıştı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, daha sonra iple kendisini astı. Kendilerinden haber alamayan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri E.A ve Esengül Doğu'nun öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.