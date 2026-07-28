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Gaziantep'te kadın cinayeti girişimi: Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı

Gaziantep'te kadın cinayeti girişimi: Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı

28.07.2026 18:38:00
Güncellenme:
AA
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Gaziantep'te kadın cinayeti girişimi: Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan 25 yaşındaki Bilge B., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Kahvelipınar Mahallesi'nde H.B. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi Bilge B. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada H.B, tabancayla ateş ettiği Bilge B'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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