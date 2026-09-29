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Gaziantep'te kavgada kalabalığın arasına aracıyla daldı

Gaziantep'te kavgada kalabalığın arasına aracıyla daldı

29.09.2026 17:50:00
Güncellenme:
DHA
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Gaziantep'te kavgada kalabalığın arasına aracıyla daldı

Gaziantep'te iki grup arasında tekme, taş ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada, hafif ticari aracıyla gelen kişinin hızla kalabalığın arasına daldığı görüldü.
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Olay, önceki akşam Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopayla saldırdı.

Bu sırada olay yerine gelen bir kişi de hafif ticari aracıyla hızla kalabalığın arasına daldı.

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7 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Daha sonra araçtan inen sürücünün de darbedildiği görüldü.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, biber gazı ve havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı.

Kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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