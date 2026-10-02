Gaziantep’te korkunç olay: Anne, baba ve 6 yaşındaki çocuk 2’nci kattan düştü!

Olay, saat 16.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi’nde meydana geldi.

5 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede yaşayan Sakine Y., eşi Murat Y. ve 6 yaşındaki oğulları L.Y.’nin pencereden zemine düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE KURTARILAMADI

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sakine Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Murat Y. ile 6 yaşındaki oğlu L.Y.’nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

DİĞER İKİ ÇOCUK DA EVDEYDİ

Polis ekipleri, olay sırasında çiftin diğer çocukları E.Y. (7) ile K.Y.’nin (4) de evde bulunduğunu belirledi. İki çocuk tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

NASIL DÜŞTÜKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Sakine Y., eşi ve oğlunun pencereden nasıl düştüğüne ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Polis, olayın nedenini ve koşullarını belirlemek üzere soruşturmasını sürdürüyor.