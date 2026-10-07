Gaziantep'te patron, fabrikasını yaktırdığı iddiasıyla tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 83523. Cadde'de faaliyet gösteren elyaf fabrikasında 26 Ağustos'ta çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda fabrika sahibi L.K, fabrikayı yaktırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.K, çıkarıldığı hakimlikçe "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
26 Ağustos'ta merkez Şehitkamil ilçesi Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 83523. Cadde'de faaliyet gösteren elyaf fabrikasında çıkan yangın, 45 araç ve 77 personelin müdahalesiyle söndürülmüştü.