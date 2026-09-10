Gaziantep'te tünel inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 5 yaralı

Merkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışanlarımızdan biri kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız, hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır."

YARALI SAYISI 5’E ÇIKTI

Gaziantep’te yapımı devam eden tüneldeki iş kazasında yaralı sayısı 5’e çıktı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve ilgili kurum amirleri, yapımı devam eden tünel inşaatında meydana gelen iş kazasında yaralanan 3 işçiyi, tedavi gördükleri Organize Sanayi Bölgesi Tramva Hastanesi’nde ziyaret etti. Çeber, hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu arada Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, “10.09.2026 tarihinde saat 11:10 sıralarında Dülük Mahallesi Dülük Tüneli içerisinde yapılan çalışmalarda tünel tutucu demirlerinin iskeleye düşmesi sonucu 1 işçinin vefat ettiği, 5 işçinin hafif şekilde yaralandığına yönelik olayın öğrenilmesine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yeri inceleme çalışması yapılarak görevli bilirkişi heyeti ile birlikte yapılan tespit çalışmalarının sonucunda çıkan ön rapor üzerine, olayda kusuru olduğu tespit edilen F.A., İ.B. ve Y.U.K. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.