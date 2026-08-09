Gaziantep'teki 4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: Daha büyük deprem yolda mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 03.42’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirledi.

5 İLDE HİSSEDİLDİ

Nurdağı merkezli deprem Gaziantep’in yanı sıra Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’da da hissedildi.

AFAD, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini bildirdi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: DAHA BÜYÜK DEPREM YOLDA MI?

Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de bir paylaşım geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Hamidiye-Nurdağ, Gaziantep’te 8 saat önce 4,6 deprem oldu. Sığ bir deprem. Daha önce deprem üretmiş bölge. Amanos Fayı. Daha büyük deprem burada beklemiyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.